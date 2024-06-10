Премьер Бельгии объявил об отставке, король её принял

Глава правительства Бельгии Александер де Кроо объявил об отставке с должности из-за поражения его партии на выборах.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет Le Soir.

“Для нас этот вечер особенно сложен, ведь мы проиграли. Завтра (в понедельник, – ред.) я подам в отставку с должности премьер-министра. Однако либералы всё ещё сильны, мы вернёмся”, — заявил де Кроо.

При этом он поздравил политические силы, одержавшие победу на выборах.

В Бельгии одновременно с голосованием за депутатов Европарламента проходили национальные выборы.

Больше всего голосов (18%) на них завоевала консервативная партия N-VA. Либеральная партия де Кроо Open VLD получила менее 6% голосов, показав девятый результат среди всех политсил.

Король Бельгии Филипп в понедельник, 9 июня, принял заявление об отставке главы правительства Александра де Кроо.

Об этом в соцсети Х сообщил сам Де Кроо.

«Король принял мою отставку. Правительство будет управлять текущими делами и вести подготовку для прихода новой команды», – написал он.

«Результаты выборов разочаровали, и я беру за это ответственность», — отметил глава правительства в отставке.

Кстати. До конца июня на Бельгию возложены обязанности председательства в Совете ЕС, которые в июле перейдут в Венгрию. Украина ожидает, что 25 июня сможет официально начать переговоры по вступлению в ЕС.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали 28 мая в Брюсселе двустороннее соглашение между странами о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

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