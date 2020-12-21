Два раза в неделю из Одессы можно отправиться в Турцию самолётом

С 18 декабря авиакомпания SkyUp осуществляет регулярные рейсы по маршруту Стамбул-Одесса-Стамбул.

Как сообщает Международный аэропорт «Одесса», новые рейсы выполняются дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Отмечается, что в Стамбул вылет в 15:45, а уже в 18:15 — прибытие по местному времени, т.е. длительность полёта составляет 1 час 30 минут.

Из Стамбула в Одессу вылет в 14:05 и через 1 час 40 минут вы в родной Одессе.

«Приятным бонусом на новом маршруте стали увеличенные нормы единицы багажа: до 32 кг. вместо обычных 23 кг», — говорится в сообщении.

“Нет никаких сомнений насчёт успеха данного рейса. Мы уверены, что наши пассажиры в полной мере используют преимущества, которые предоставляет SkyUp. Выражаем благодарность нашим партнёрам за решение о расширении лётной программы с/в г. Одесса”, — прокомментировал событие Вячеслав Чеглатонев, коммерческий директор ООО «Международный Аэропорт «Одесса».

Для путешественников из Одессы SkyUp также открывает возможность заказать CityBreak в Стамбул. CityBreak — формат коротких путешествий с готовым решением и выгодным предложением.

«Развитие авиасообщения из регионов – это стратегическая миссия SkyUp, ведь мы стремимся открывать мир как можно большему количеству наших граждан. Также для нас важно предлагать удобные форматы отдыха, такие как CityBreak, позволяющие даже самым занятым спланировать короткую поездку и получить яркие впечатления и вдохновение к новым свершениям», – комментирует Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp.

Отмечается, что приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании SkyUp.

Как сообщала Одесса News, 1 декабря Госавиаслужба передала сертификат эксплуатанта Международного аэропорта «Одесса» частному ООО «Международный аэропорт Одесса», которое контролируют предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский.