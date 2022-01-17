Порошенко вернулся в Украину

Утром 17 января пятый президент Украины, нардеп от «Европейской солидарности» Пётр Порошенко, который почти месяц находился в Европе, прилетел в Украину, где его ждёт заседание Печерского суда по избранию меры пресечения по обвинению в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах.

По сообщению издания «ГОРДОН», в аэропорту «Жуляны» собрались несколько тысяч человек — сторонников Порошенко — с государственными знамёнами, флагами партии «Европейская солидарность», чёрно-красными флагами ОУН-УПА, плакатами «Стране нужен Порох, а не ваЗЕлин», «Возвратим Украине достоинство», «За нами правда, за нами победа», «We need democracy», «Руки прочь от Пороха», «Стоп репрессиям» и другими плакатами в руках. «Путин – х…ло, Зеля – зейло», — скандировали они.

К ним вышел Порошенко, который, обращаясь к митингующим, сказал: «Мы тут не для того, чтобы защитить Порошенко. Мы тут для того, чтобы объединиться и защитить Украину!».

По его словам «сегодня они (власть, — ред.) сами превращаются в Януковича, а нас отбрасывают назад на 10 лет!».

Порошенко уверяет, что власть его не задержала в аэропорту якобы только потому, что с ним прилетели украинские и международные журналисты. Вместе с Порошенко на борту самолёта из Варшавы прилетели его соратник по фракции, нардеп Алексей Гончаренко, главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева и главред «Главкома» Виктор Шлинчак.

«Только что на протяжении 15 минут правоохранители, часть которых была переодета в форму пограничников, часть – в чёрной форме, незаконно пытались не допустить меня на территорию Украины», – сказал Порошенко.

«Они больше 15 минут проверяли мой обычный украинский паспорт, разрабатывая сценарий моего недопуска в Украину! Так сильно они нас боятся!» – заявил после прохождения погранконтроля Порошенко.

Соратник Порошенко нардеп Гончаренко в своём стриме уверяет, что в аэропорт пришли представители Госбюро расследования, а самому Порошенко якобы не дают пройти пограничный кордон. «Не отдают паспорт! ГБР устраивает шоу!» – кричит Гончаренко в трансляции.

Отмечается, что под Печерским районным судом Киева, где в 11.00 должно начаться заседание по избранию меры пресечения Порошенко, также проходит митинг его сторонников. Прокуроры будут просить суд арестовать политика, которого подозревают в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах.

Накануне вылета Порошенко заявил, что считает дело против себя политическим преследованием, инициаторами которого, по его мнению, являются президент Украины Владимир Зеленский и бизнесмен Игорь Коломойский.

«По моей информации, архитектором моего дела является Зеленский, который даёт указания, организует и несёт за это ответственность. Заказчиком выступает господин Коломойский, я это утверждаю авторитетно — как месть за «ПриватБанк», месть за все эти вещи», – сказал Порошенко перед вылетом на пресс-конференции в Варшаве.

Политик добавил, что готов вместе с адвокатами «продемонстрировать обществу абсолютное ничтожество обвинения» против него.

Следователи Государственного бюро расследований пытались вручить Порошенко в аэропорту «Жуляны» повестку о вызове в суд на 11.00 понедельника, однако не смогли этого сделать. Как заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, Порошенко отказался от получения процессуальных документов.

“При этом лица, находившиеся с ним, оказывали физическое сопротивление, зафиксированное на видеозаписях. Адвокаты Петра Алексеевича Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, однако после прохождения погранично-таможенного контроля путём создания искусственной толпы скрылись”, — заявила Сапьян.

Как сообщала Одесса News, по словам народного депутата Украины Вадима Рабиновича, Порошенко «не посадят».

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