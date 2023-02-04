346-е сутки войны: Бахмут не сдадим

Начались триста сорок шестые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По оперативной информации Генштаба ВСУ, состоянием на 6 утра 4 февраля оккупанты продолжают наступательные действия на отдельных направлениях.

Ожесточённые бои идут на Бахмутском направлении.

По заявлению Президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные не намерены сдавать Бахмут Донецкой области, а при наличии необходимого вооружения начнут деоккупацию региона.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью. Считаем наших героев, которые там пали, героями», – сказал Президент 3 февраля на пресс-конференции в Киеве по итогам саммита Украина – ЕС.

По его словам, если будут ускорены поставки дальнобойного оружия, украинские военные «не только не отойдут от Бахмута, но и начнут деоккупировать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года».

Между тем, за прошедшие сутки противник продолжал наступательные действия не только на Бахмутском, но также и на Авдеевском и Новопавловском направлениях, неся большие потери.

На Бахмутском направлении враг наносил огневые удары по населённым пунктам Спорное, Весёлое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка. На Новопавловском направлении танковым, миномётным и артиллерийским обстрелам подверглись Пречистовка, Большая Новосёлка, Нескучное, Богоявленко и Угледар Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанёс 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей, есть жертвы среди гражданского населения. Совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожено 4 БПЛА противника типа «Орлан-10».

Наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 1 тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк».

Как сообщала Одесса News, по оценкам американского издания «The New York Times», человеческие жертвы вряд ли станут сдерживающим фактором для военных целей президента РФ Владимира Путина.

Фото и видео: Генштаб ВСУ/Facebook

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