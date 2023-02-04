В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Хмелевский, светлая память

На российско-украинской войне погиб житель села Каменка Одесской области Сергей Хмелевский.

Как сообщили в пресс-службе Раздельнянской городской территориальной громады, военнослужащий 30-летний Сергей Хмелевский погиб при выполнении боевого задания вблизи города Бахмут Донецкой области.

Прощание с воином состоялось 14 января. Гроб с телом погибшего Героя встретили на въезде в город Раздельная, после чего процессия прошла до села Каменка, где воина отпели и похоронили.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на российско-украинской войне погиб защитник из Одессы Юрий Цымбал.

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Фото: Раздельнянская гортергромада /Facebook

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