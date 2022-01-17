В Румынии землетрясение, а в Одесской области — подземные толчки

В горах Румынии 16 января произошло землетрясение, толчки от которого были зафиксированы в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, землетрясение произошло 16 января в районе гор Вранча, в 125 километрах от границы с Украиной на глубине 130 километров.

«На территории Румынии зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4, который распространился на территорию Одесской области (Измаильский район) без негативных последствий», — говорится в сообщении.

Кстати. Несколько дней назад на Закарпатье дважды за сутки зафиксировали землетрясения.

Как сообщала Одесса News, год назад — в январе 2021 года в восточной Румынии на границе с Украиной и Молдовой произошло землетрясение магнитудой 5,2, которое распространилось на территорию Одесской области.

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