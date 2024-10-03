В Украину прибыл Patriot, переданный Румынией 

Румыния передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot для защиты от агрессии России.

Румынское министерство обороны 3 октября подтвердило это, сообщает «Радіо Свобода».

«Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину», – заявил в комментарии СМИ представитель оборонного ведомства Константин Спину.

В обращении 2 октября Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Румынию за ЗРК, но не уточнил детали.

«Я благодарен каждому государству, которое действительно помогает нам с ПВО. Я благодарен особенно Румынии за Patriot. И мы можем достичь ещё большей эффективности – мы можем вообще положить конец российскому террору, сбивая Shahed, сбивая ракеты во взаимодействии», – сказал он.

Одесса News информировала, что 20 июня состоялось заседание высшего совета обороны Румынии под руководством президента Клауса Йоханниса, на котором приняли решение о передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot, приобретенной в США. 3 сентября нижняя палата парламента Румынии одобрила соответствующий правительственный законопроект, который 5 сентября подписал Президент Йоханнис.

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