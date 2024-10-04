Одесской опере аплодируют в Греции

Артисты Одесского национального академического театра оперы и балета в рамках масштабного гастрольного тура показали в Греции четыре представления.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Отмечается, что с 19 по 30 сентября одесситы представляли балетные представления «Жизель» Адольфа Адана, «Баядерка» Людвига Минкуса и «Красную шапочку» на музыку композиторов XVII-XX века в знаменитом концертном зале «Мегарон».

«Греческая публика встречала наших артистов овациями», — отметили в Минкульте.

Кроме того, 2 октября Одесская опера поставила сценическую кантату Карла Орфа «Carmina Burana». Под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Чернецкого почти 150 артистов, среди которых солисты оперы Алина Ворох, Богдан Панченко и Александр Прокофьевич, балета, хора и оркестра, выступили в одном из старейших театров мира – «Иродиум».

В МКСК отметили, что масштабный гастрольный тур Одесского национального академического театра оперы и балета в Греции является наглядным доказательством культурных связей Украины с мировой цивилизацией.

Артисты уже вернулись в родной город, сообщает в Facebook пресс-служба театра.

Фото: МКСК, Одесская национальная опера/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy