Одесский оперный театр приглашает на «Феерию балета. The best»

14 сентября спектакль «Феерия балета. The best» состоится в Одесском театре оперы и балета.

Очаровательный вечер одноактных балетов в Одесской опере. Удивительное сочетание музыкальной энергии и изящных движений. Изысканный отдых в театре.

Есть ли место танцу во время войны? Безусловно! Ведь среди физической и психологической нагрузки именно танец, и, в частности танго, становится эмоциональным утешением, рефлексией на меняющееся время, сублимацией чувств. Язык танца – телодвижения, мимика и жесты порой лучше любого слова передают эмоции, отражают состояние души, помогают в проявлении человеческих состраданий и чувств.

Авторская группа Одесской оперы представляет вам танго-спектакль – балетную импрезу «Танго пламени и льда».

Приходите к 17 часам.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

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