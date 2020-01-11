Раду Поклитару ждёт одесские семьи на «Щелкунчике»

Знаменитый театр «КИЕВ МОДЕРН-БАЛЕТ» под руководством РАДУ ПОКЛИТАРУ, ставший визитной карточкой культурного Киева и украинским ответом театральной Европе, сегодня в представлении не нуждается!

Спектакль «Щелкунчик», его самая грандиозная постановка, уже полюбилась одесским зрителям. Балет поражает невиданной роскошью костюмов и декораций, восхищает артистизмом труппы, ошеломляет режиссёрскими новациями, покоряет меткими психологическими наблюдениями!

Сказку «Щелкунчик и Мышиный король» Раду Поклитару переосмысливает совсем непривычным образом. Это вовсе не сладкая рождественская история, а сложная, мистическая фантазия великого романтика, «живописца внутреннего мира» Э.Т.А.Гофмана.

Неисправимый фантазёр, пафосный хулиган и трогательный циник, Раду то стремится к вершинам возвышенного, то погружается в мир мракобесия. Низвергая основы известных классических сюжетов, он «говорит» на равных с Шекспиром, Бизе, Прокофьевым и Чайковским. Раду творит свой танец – дерзкий, парадоксальный, утончённо-пронзительный.

Его искусство, сочетающее классику и модерн, завоевало внимание всего балетного мира. В Лондоне, Нью-Йорке выстраиваются громадные очереди за билетами на его спектакли – публика не пропускает подобные события.

Цель Поклитару – сделать балет по-настоящему ярким, эмоциональным зрелищем, способным пронзить сердце любого. Его бурлящая фантазия превратила хореографию в каскад невероятных пластических приёмов. Работы его труппы доказывают, что можно бесконечно насыщать балет действием, эмоциями и непрерывным движением…

В своём творчестве Раду Поклитару следует гофмановскому девизу: «В жизни надо делать только то, что даётся тебе легко. Но это надо делать изо всех сил». Ставить балеты Раду легко, и получается у него это блестяще.

Сказочный балет Раду Поклитару в помещении Одесского оперного театра 15 января.

Начало в 19 часов.

Билеты можно купить здесь.