11 января отмечается Всемирный день слова «спасибо».

Кто и когда придумал этот день — точно неизвестно.

По крайней мере, среди многочисленных праздников ООН и ЮНЕСКО такой праздник не значится, хотя там есть разные дни, например, и такой абстрактный, как Международный день счастья.

Существует версия, что Всемирный день «спасибо» придумали предприимчивые сотрудники одной из компаний, которая производила открытки, чтобы повысить собственные продажи. Как бы там ни было, но идея оказалась удивительно красивой.

Традиция говорить в ответ слова благодарности появилась очень давно. Благодарность — умение по достоинству оценить любую проявленную к нам внимательность, всякое сделанное нам доброе дело. Она имеет большую общественную стоимость, ведь поддерживает в людях желание делать добро другим; желание же делать добро другим — это любовь.

Сегодняшний день — хороший повод лишний раз вспомнить, что наша повседневная жизнь состоит из маленьких мелочей. Начните день с волшебных слов: скажите слова благодарности, в первую очередь, своим родным и близким, позвоните тем, кто далеко, вспомните тех, кого когда-то забыли поблагодарить, потому что это хорошая возможность исправить ситуацию. И, вообще, делайте приятные маленькие мелочи на каждом шагу — говорите «спасибо» чаще, чем вы это делали раньше.

Психологи считают, что слова благодарности действительно волшебные, они способны менять нашу жизнь к лучшему, настраивать людей на позитив, гармонизировать взаимоотношения. Некоторые исследования показали, если чаще выражать благодарность другим людям, улучшается физическое здоровье, укрепляются социальные отношения, а положительное эмоциональное состояние помогает справиться со стрессом.