В Одессе завершается сезон фонтанов

С наступлением октября специалисты Коммунального предприятия «Сервисный центр» приступили к работам по консервации городских фонтанов на зимний период, чтобы возобновить их работу весной.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что консервация фонтана – это сложный процесс. Для того, чтобы фонтаны благополучно перезимовали, специалистам предприятия необходимо провести продувку систем водоснабжения, демонтировать форсунки, а также электрическое и насосное оборудование. После демонтажа производится осмотр оборудования фонтана, и при необходимости производится его ремонт.

В этом году первым коммунальщики отключили фонтан на Привокзальной площади. После этого планируется законсервировать фонтаны «Водограй», на ул. Косовской и «Русалочка» в парке Победы. Другие фонтаны, которые находятся в городских парках, прекратят работу до середины октября, а украшающие центральную часть Одессы будут законсервированы в последнюю очередь.

Таким образом, к началу ноября планируется законсервировать все городские фонтаны.

Кроме того, в последние годы КП «Сервисный центр» проводит практику полностью запечатывать чаши некоторых фонтанов. Такой метод консервации применяется на фонтанах, расположенных в Городском саду, парке Шевченко (Ваза Малая) и сквере Космонавтов.

Также с начала войны полностью законсервированы и в этом году вообще не работали 4 фонтана, расположенные в зоне ЮНЕСКО: фонтан-мемориал памяти жертв немецко-румынских фашистов, фонтан «Петя и Гаврик», фонтан «Дети и лягушонок» и колодец-фонтан «Источник».

Обратный процесс – расконсервирование фонтанов – начнётся уже с середины весны. Первые фонтаны, как правило, включают в центре города до 1 апреля, остальные – с апреля.

Для справки. На балансе КП «Сервисный центр» находятся 27 городских фонтанов. В 2024 году было расконсервировано 17 фонтанов, обслуживаемых 15-ю сотрудниками КП «Сервисный центр». Они проводят текущее обслуживание фонтанов: уборку чаш и сбор мусора, попадающего в воду, чистку наружных фильтров и форсунок, промывание песчаного фильтра и добавление воды до нужного уровня, внеплановые ремонты в случае вандализма.

Наибольшему количеству актов вандализма, как всегда, подвергался фонтан на Крымском бульваре. Большое количество подростков, несмотря на многочисленные замечания и установленные запрещающие таблички, находились в фонтане, выкручивали форсунки, на верхней чаше срывали гранитное покрытие и выводили из строя трубопроводы верхней чаши.

Одесса News информировала, что около 30 случаев вандализма зафиксировано коммунальным предприятием «Сервисный центр» с начала года.

Фото: «Одесса»

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