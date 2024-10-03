Около 30 случаев вандализма зафиксировано в Одессе с начала года

Около 30 случаев вандализма зафиксировано коммунальным предприятием «Сервисный центр» с начала года, на содержании которого находится множество объектов и элементов благоустройства, расположенных во всех частях Одессы.

Среди них 45 объектов монументального искусства, не являющихся культурным наследием, 4 элемента благоустройства на въездах в город, 27 фонтанов и 16 бюветных комплексов, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Каждое утро работников коммунальных служб начинается с осмотра подчинённых объектов и территорий для выявления актов вандализма и быстрого устранения последствий. Среди наиболее распространённых — нанесение граффити и разнообразных надписей на объекты, повреждение плиточного покрытия, оборудования и имущества участков предприятия, умышленная или случайная (при купании) порча элементов фонтанов.

Специалисты КП «Сервисный центр» оперативно устраняют последствия вандализма, восстанавливают и ремонтируют повреждённые элементы, окрашивают надписи.

Одесская мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к имуществу городского общества, а если вы стали свидетелем вандализма, просьба сообщать об этом по телефону: 102 (полиция).

Умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут уголовную ответственность.

Так, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее вред в крупных размерах, карается штрафом до пятидесяти (850 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок от 120 до 240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трёх лет, или лишением свободы на тот же срок.

Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка из-за явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, карается штрафом от пятисот (8500 грн) до тысячи (17000 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Одесса News информировала, что днём 28 сентября 2024 года одесские активисты самостоятельно, нецивилизованным способом демонтировали части стелы «Крылья Победы», что на Площади 10 апреля.

Фото: «Одесса»

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