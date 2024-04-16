В Одессе с 20 апреля откроют для посещения Стамбульский и Греческий парки.

Коммунальные работники провели санитарную уборку территорий, подрезку деревьев, высадку цветов и зелёных насаждений. Отремонтирована парковая мебель, проверены система наружного освещения и работа фонтанов, подготовлены детские площадки.

В прошлом году был открыт для посещения Приморский бульвар — самое любимое место прогулок одесситов и гостей нашего города.

«Сегодня имеем согласование от военной администрации и готовим к открытию Стамбульский и Греческий парки. хочу отдельно сказать слова благодарности странам, которые сначала приложили усилия, чтобы эти парки появились в Одессе, а сегодня оказывают всестороннюю помощь, чтобы защитить наш город от врага», – сказал Геннадий Труханов.

Также будет открыта для одесситов и гостей города Потёмкинская лестница.

Улица Приморская открыта исключительно для транспорта. Пешеходное движение запрещено.

Фото: «Одесса», Одесса News

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