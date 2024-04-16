Глава норвежской дипломатии прибыл с визитом в Одессу

Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде 16 апреля прибыл с визитом в Одесскую область.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесской областной госадминистрации.

Министр иностранных дел Норвегии ознакомился с последствиями российского терроризма, в частности, собственными глазами увидел разрушенный российским дроном дом, где погибли 12 одесситов, — говорится в сообщении.

«Проинформировали Министра иностранных дел Норвегии о ситуации с безопасностью в регионе и Чёрном море. Наглядно показали, как работает зерновой коридор. Также показали наши удивительные памятники архитектуры, над которыми ежедневно летают российские ракеты и дроны. Надеемся на дальнейшее усиление ПВО для защиты наших людей и инфраструктуры», — написал глава ООГА Олег Кипер.

Одесса News информировала о визите 11 апреля 2024 года в Одессу французской делегации во главе с Послом по делам Восточного партнёрства и Чёрного моря Микаэлем Ру.

Фото: ООГА. «Одесса»

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