Посетит ли Одессу Генеральный секретарь ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш 17 августа прибыл во Львов на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Турции Реджепом Тайипом, после чего, возможно, посетит Одессу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Генсека ООН Фаргана Хака.

Отмечается, что с Зеленским и Эрдоганом будут обсуждены, в частности, вопросы, связанные с транспортировкой зерна морским путём из портов Большой Одессы.

В Украине Гутерриш будет «заниматься разными вопросами, включая движение судов, перемещение продовольственного зерна, обеспокоенность по поводу Запорожской атомной электростанции, озабоченность по поводу установления фактов касательно Еленовской тюрьмы», — сказал Хак.

Он добавил, что Генсек ООН прилагает все усилия, взаимодействуя «с разными властями, чтобы снизить температуру (напряжённость), насколько это возможно».

Что касается запланированной поездки Гутерриша в Одессу, то, по словам Хака, её логистика всё ещё определяется.

«Но смысл поездки состоит в том, чтобы увидеть работу Одесского порта и посмотреть, как дальше будут курсировать корабли в рамках действий относительно соглашения, которое он инициировал с Украиной и Россией», — добавил заместитель пресс-секретаря.

Как сообщала Одесса News, 18 августа Генсек ООН встретился во Львове с Президентом Украины Зеленским.

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