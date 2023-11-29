Зеленский прибыл в Одессу

29 ноября в Одесской области Президент Украины встретился с командованием оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Одесса», ВМС и Воздушным командованием «Юг».

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Глава государства заслушал доклад командующего ОСГВ «Одесса» Андрея Гнатова относительно общей оперативной ситуации и ведения боевых действий в зоне ответственности ОСГВ. Было подробно обсуждено взаимодействие с Воздушными силами и работа мобильных огневых групп, положительный опыт их применения и предложения по улучшению эффективности.

Владимир Зеленский также заслушал доклад командующего Военно-Морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы относительно текущей обстановки в Чёрном море, российских попыток срыва свободного судоходства, в частности, путём дистанционного минирования акватории.

Были обсуждены шаги ВМС ВСУ по осуществлению противоминных мер и обеспечению безопасности «зернового коридора».

Командующий воздушным командованием «Юг» Дмитрий Карпенко проинформировал Президента Украины о работе системы ПВО Одесской области, прикрытии с воздуха областного центра, инфраструктуры «зернового коридора» и бригад, ведущих боевые действия в зоне ОСГВ «Одесса».

Собеседники обсудили потенциал для улучшения эффективности системы ПВО благодаря будущим поступлениям западных систем противовоздушной обороны.

Одесса News информировала о предыдущем посещении Одесской области Владимиром Зеленским в октябре 2023 года.

Фото: ОПУ

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