В Турции уже посчитали будущие доходы от нового канала «Стамбул»

Канал «Стамбул» принесёт Турции на первом этапе почти $1 млрд чистой прибыли в год, а за 20 лет цифра достигнет 60 млрд, тогда как смета проекта составит 15 млрд, из которых 10 уйдёт непосредственно на строительство.

Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахи Турхан агентству «Анадолу».

❝Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında❞ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan #AAEditörMasası'nda Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu https://t.co/cf5xhPAplj pic.twitter.com/Nv3jTtbm02 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 13, 2020

«Доходы от эксплуатации канала «Стамбул» на первом этапе достигнут почти 1 млрд долларов в год… Проект канала «Стамбул» оценивается в 15 млрд долларов США, из них непосредственно на строительство уйдёт 10 млрд», — сказал министр.

Со временем правительство Турции ожидает рост доходов на уровне около 60 млрд долларов США за 20 лет.

По его словам, главная цель строительства канала – создание водной артерии, которая станет альтернативой Босфору. Канал «Стамбул», по его словам, будет иметь пропускную способность 185 кораблей в сутки, тогда как сейчас этот показатель для Босфора составляет 118-125.

Министр также описал общую тенденцию прохождения кораблей через Босфор: за последние 15 лет количество кораблей сократилось на 25%, при этом грузоперевозки выросли на 53%. По этому поводу он также обратил внимание на безопасную составляющую, поскольку наиболее опасным является то, что через Босфор проходят корабли с опасными грузами, в частности, с природным газом, химическими, взрывчатыми веществами, нефтью. Количество таких опасных грузов выросло на 11% и продолжает расти.

Кроме того, по прогнозу министра, проект увеличит доход от туризма для Стамбула, привлечёт инвестиции в регион, а город, который раскинется на его берегах, станет престижным местом проживания.

Как сообщала Одесса News, канал «Стамбул» — наиболее масштабный и амбициозный проект в истории современной Турции, который должен соединить Мраморное и Чёрное моря. Искусственный канал длиной 45 км, шириной до 400 м и глубиной до 25 м должен пройти по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлидере и Дурусу. На канале планируется построить 10 мостов. Нынешний мэр Стамбула, который находится в оппозиции к правящей партии, не поддерживает проект и считает его опасным для города.