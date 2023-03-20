20 марта из одесских портов вышли 3 судна с агропродукцией для Азии и Европы

20 марта из портов Большой Одессы вышли 3 судна со 154 тысячами тонн агропродукции для Азии и Европы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

В частности, сообщается, что Йемен получит 30 тысяч тонн украинской гуманитарной пшеницы: «вчера вечером балкер NEGMAR CICEK был пришвартован в порту «Черноморск», а уже по состоянию на 08:00 20 марта на него было загружено 7 тысяч тонн украинской пшеницы. Это уже шестое судно в рамках программы «GrainFromUkraine» («Зерно из Украины»), цель которой – предоставление украинской пшеницы странам, страдающим от голода.

Отмечается, что к программе, инициированной Владимиром Зеленским и реализуемой при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН, присоединились уже более 30 стран и институтов.

«Предоставление гуманитарной пшеницы для Йемена стало возможным благодаря донатам правительств США, Франции и Испании. В рамках GrainFromUkraine наиболее уязвимые страны Африки – Сомали, Эфиопия, Кения – получили уже 140 тысяч тонн пшеницы. Под эгидой ООН Эфиопия получит ещё 30 тысяч тонн украинской пшеницы. В порту «Одесса» начали загрузку балкера DENIZ M.», — говорится в информации.

Всего с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы по «зерновому коридору» в Чёрном море вышли 828 судов, экспортировавших 25,1 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, Черноморское зерновое соглашение продлено ещё на 120 дней.

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