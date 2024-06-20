Румыния передаёт ЗРК Patriot для Украины

20 июня состоялось заседание высшего совета обороны Румынии под руководством президента страны Клауса Йоханниса, на котором было принято решение о передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает сайт президента Румынии, пишет издание ГОРДОН.

«Румыния поддерживала Украину с самого начала конфликта, понимая драматическую ситуацию, особенно с точки зрения обеспечения необходимых оборонительных систем в противодействии агрессии, развязанной Российской Федерацией, которая наносит удары по городским районам и критически важной инфраструктуре соседней страны», – говорится в сообщении.

Решение о передаче Patriot приняли, учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак страны-агрессора России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии.

Это пожертвование делается при условии, что страна продолжит переговоры с союзниками с целью получения аналогичной или эквивалентной системы для защиты воздушного пространства Румынии, модернизации румынской армии и обеспечения оперативной совместимости с системой НАТО, сказано в сообщении.

Для справки. В настоящее время в Румынии действуют две системы Patriot, вторую ввели в эксплуатацию 14 июня. Всего Румыния купила у США семь систем за $4 млрд. На данный момент США поставили стране четыре системы, а остальные три должны прибыть к 2027 году.

Одесса News информировала, что Германия в июне 2024 года вместе с союзниками передаёт Украине 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

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