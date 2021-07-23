Румынское судно нарушило границу Украины в Килийском устье Дуная

Румынский буксир-толкач с двумя баржами, который нарушил государственную границу, обнаружили вчера, 22 июля, пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования реки Дунай.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как выяснилось, экипаж судна перепутал устья реки: вместо того, чтобы пройти по устью Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашёл в Килийское устье, которое относится к внутренним водам Украины.

За нарушение государственной границы на двух членов команды, граждан Румынии, составлены протоколы об административных правонарушениях согласно ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», решение по которым примет суд.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года впервые в истории Украины суд постановил конфисковать плавсредство, которое нарушило государственную границу в 15 морских милях от о.Змеиный.

Фото: ГПСУ

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