В Одесской области зарегистрировано лишь 15 соглашений купли-продажи земли

С 1 по 23 июля в Украине зарегистрировано 1 757 соглашений, связанных с операциями купли-продажи участков земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 15 на 22,9 га — в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Минагрополитики сообщает, что по состоянию на сегодня (23 июля) заключено 1757 соглашений с момента старта рынка земли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4067 нотариусов. Всего заявлений — 4549. Из них согласовано 4024, отказ получили 525 специалистов. Нотариусы работают с Государственным земельным кадастром в штатном режиме.

Как сообщала Одесса News, с 1 июля в Украине официально заработал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственные угодья площадью до 100 га могут только физические лица — граждане Украины. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

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