В Токио открылась Олимпиада-2020

В столице Японии стартовала официальная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр.

Торжественное событие происходит на 68-тысячном Национальном стадионе Токио, сообщает Укринформ.

Токийская Олимпиада должна была состояться в 2020-м, но из-за пандемии её перенесли на год. При этом название «Олимпиада-2020» организаторы решили оставить. Из-за роста случаев заражения коронавирусом спортивные сооружения во время Игр в Токио и трёх соседних префектурах — Тиба, Канагава и Сайтама — заполнены не будут. Такое беспрецедентное решение приняли оргкомитет Олимпиады, МОК и городские власти японской столицы.

Впрочем, во время церемонии открытия на трибунах Национального стадиона присутствуют представители международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица, спонсоры, журналисты.

Олимпийские игры-2020 будут проходить до 8 августа. Около 11 тысяч спортсменов из более чем 200 стран выступят в 33-х видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.

Украину на главном спортивном форуме четырёхлетия представляют 157 олимпийцев в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах). Флаг Украины во время Парада наций понесли самые опытные участники нашей команды — олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Это будет седьмая летняя Олимпиада в истории независимой Украины. До этого наши атлеты выступали в Атланте-1996, Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Всего на летних Играх украинцы завоевали 121 медаль (35 золотых, 30 серебряных и 56 бронзовых).

По сообщению XSPORT, около стадиона за несколько часов до церемонии открытия началась протестная акция, участники которой негодуют из-за больших финансовых трат правительства на Игры. Они требуют от властей Японии тратить деньги не на слишком затратные спортивные мероприятия, а на борьбу с пандемией коронавируса.

Фото: olympics.com, ЕРА, Getty Images

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