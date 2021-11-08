Краба на аукционе в Японии продали за $44 тысячи

Огромный краб-cтригун был продан за 5 млн иен (около 44 тысяч долларов США), на первом аукционе сезона в центральной Японии.

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что аукцион этого деликатеса зимнего сезона состоялся в субботу вечером на рынке в порту Канадзава на побережье Японского моря.

«Рыболовецкий кооператив в префектуре Исикава начал отбирать крупных крабов-самцов этого вида, которые обладают оптимальным размером и формой, и продавать их под новой торговой маркой», — говорится в сообщении.

Из 58 тонн субботнего улова только один краб-стригун соответствовал всем шести критериям, включая вес 1,5 кг и ширину панциря 14,5 см.

Победную ставку сделал шеф-повар из компании, которая управляет местными гостиницами с горячими источниками.

Как сообщала Одесса News, в августе одесские пограничники спасли из браконьерских ловушек и отпустили в среду обитания почти 800 краснокнижных каменных крабов на сумму более 2,7 миллионов гривен.

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