800 краснокнижных крабов освободили из браконьерских ловушек одесские пограничники

Экипаж катера Морской охраны «Златокрай» одесского отряда морской охраны обнаружил 217 сетей для вылова крабов и 150 м немаркированных сетей в Джарылгачском заливе.

Как сообщает Госпогранслужба, во время выполнения задания по охране границы, контроля за плаванием и пребыванием в территориальном море, соблюдением пограничного режима в определённых морских районах сотрудники Госпогранслужбы из браконьерских ловушек освободили и отпустили в среду обитания почти 800 каменных крабов.

Кроме того, пограничники обнаружили вентеря, их также называют «краболовками» — запрещённые орудия лова членистоногих в Джарылгачском заливе, ведь многие их виды, обитающие на этой природной мели, занесены в Красную книгу Украины. Кроме того, такие орудия подрывают донный грунт, что это приводит к уничтожению естественной среды обитания морской флоры и фауны.

Отмечается, что обнаруженные орудия незаконного промысла охранники морских рубежей учли как бесхозное имущество и изъяли для передачи ГФС.

Ориентировочно, размер предотвращения нанесения вреда государству составил более 2,7 миллионов гривен.



Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к организации и осуществлению такой противоправной деятельности.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года в Одесской области правоохранители обнаружили рыбаков, которые якобы для научных целей выловили 350 кг калкана.

Фото и видео: Госпогранслужба