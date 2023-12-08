Япония предоставит Украине дополнительную финансовую помощь на $1 млрд

Япония предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере $1 млрд, увеличив общую сумму помощи до $4,5 млрд.

Об этом сказал премьер-министр страны Фумио Кисида во время видеоконференции саммита G7, сообщил МИД Японии, пишет издание ГОРДОН.

Кисида подчеркнул, что, хотя ситуация на Ближнем Востоке становится всё более напряжённой, «Большая семёрка» продолжит возглавлять реакцию международного сообщества на вторжение России в Украину, а также объединяться в введении санкций против России и поддержке Украины для достижения справедливого и прочного мира.

«Он заявил, что Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере $1 млрд, включая гуманитарную помощь, а также помощь в восстановлении и реконструкции, и предоставит в общей сложности $1 млрд поддержки, включая эту дополнительную поддержку и повышение кредитоспособности по кредитам Всемирного банка», – сказано в сообщении.

Кисида отметил, что поддержка восстановления и реконструкции Украины также важна в средне- и долгосрочной перспективе, и сообщил, что Япония проведёт японо-украинскую конференцию по содействию экономическому восстановлению в феврале следующего года. Конференция пройдёт с привлечением частного сектора и «продемонстрирует важность совместной государственно-частной поддержки».

Зеленский 7 декабря поблагодарил Японию и лично Кисиду за решение предоставить Украине дополнительную помощь. Сообщение президент опубликовал в Х (Twitter).

«Это весомая поддержка для восстановления Украины и нашей экономики. Япония твёрдо стоит на стороне Украины и нашего народа», – написал Зеленский.

Одесса News информировала, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Япония присоединилась к санкциям против России, передавала Украине нелетальное оборонное оборудование, предоставляла гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.13 мая японский министр финансов Судзуки Сюнъити заявил, что Япония планирует выделить для Украины 3,5 млрд. дол. США бюджетной поддержки в течение 2023 года.

22 ноября 2022 года правительство Японии решило предоставить чрезвычайную грантовую помощь Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.

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