Назван главный цвет 2024 года — цвет сострадания и сочувствия

Американский институт цвета Pantone назвал главным цветом 2024 года персиковый пух (Pantone 13-1023 Peach Fuzz) – бархатистый нежный персиковый оттенок, чей «всеобъемлющий дух обогащает сердце, разум и тело».

Об этом 7 декабря сообщается на официальном сайте института.

В публикации отмечается, что во времена потрясений во многих аспектах жизни потребность людей в заботе, сочувствии и сострадании становится всё сильнее, как и представления о более мирном будущем.

«Нам напоминают, что важной частью полноценной жизни является хорошее здоровье, выносливость и сила, чтобы наслаждаться ею. Что в мире, который часто уделяет особое внимание производительности и внешним достижениям, нужно осознавать важность развития нашего внутреннего «я» и находить моменты передышки, творчества и человеческого общения среди шума и суеты современной жизни. Цвет, который мы выбрали в качестве цвета 2024 года, по версии Pantone, должен был выразить наше желание быть рядом с теми, кого мы любим, и радость, которую мы получаем, когда позволяем себе настроиться на то, кем мы являемся, и просто насладиться моментом тихого времени в одиночестве. Это должен был быть цвет, тёплые и гостеприимные объятия которого передавали бы послание сострадания и сочувствия», – отметили эксперты.

Чтобы объявить цвет года, Институт цвета каждый раз тщательно анализирует мировые тенденции, на которые, по словам представителей Pantone, оказывают влияние все области жизни: от индустрии развлечений и медиа до социально-экономической ситуации.

Так в 2022 году цветом года стал Very Peri, сочетающий в себе качества синего, но в то же время имеющий фиолетово-красный оттенок, демонстрирующий энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, поощряющий смелое творчество, а в 2023 году был Viva Magenta, который представляет собой карминно-красный цвет с фиолетовым подтоном.

Фото: pantone.com

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