Украина планирует создать с Еврокомиссией стратегический запас лекарств на случай ЧП

Украина вместе с европейскими партнёрами развивают состоятельную систему реагирования на чрезвычайные положения, в частности, планируют создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Министерство здравоохранения, об этом заявил первый заместитель министра Сергей Дубров, выступая на конференции Управления Европейской комиссии по вопросам готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения (HERA).

«В рамках пакетов медгарантий (ПМГ) в Украине введено контактирование 193 медучреждений, которые потенциально будут оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях любого происхождения. Также в ПМГ включено обеспечение этих заведений перечнем первоочерёдных необходимых лекарственных средств. Еврокомиссией был наработан ориентировочный табель и перечень лекарственных средств и медицинских изделий на случай чрезвычайного положения. Мы обращаемся к коллегам из Еврокомиссии о возможности проработать этот список для реализации положений, определённых табелями, одобренными Еврокомиссией, в нашей стране», – сказал Дубров.

Также на встрече стороны обсудили вопрос создания стратегического запаса лекарственных средств в случае чрезвычайной ситуации любого происхождения.

Как сообщала Одесса News, в 2022 году расходы жителей Украины на продукты питания и топливо уменьшились, в то же время увеличились расходы на лекарства.

Фото: Минздрав

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