Зеленский подписал закон о сохранении репродуктивных клеток военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда украинского народа».

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Закон разработан с целью сохранения генофонда украинского народа, а также урегулирования вопроса социальной защиты военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство (материнство).

Закон предусматривает, что в случае гибели или признания умершим военного его репродуктивные материалы будут храниться безвозмездно в течение трёх лет с момента его гибели. По истечении этого срока дальнейшее хранение может быть продлено за счёт другого лица, определённого в распоряжении лица в отношении собственных репродуктивных клеток.

Документ регламентирует, что физическое лицо, репродуктивные клетки которого сохраняются, имеет право распорядиться ими на случай своей смерти. Предполагается, что в случае использования для зачатия ребёнка репродуктивных клеток лица, совершившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признаётся отцом или матерью рождённого таким образом ребёнка.

Устанавливается, что заверенное нотариально волеизъявление лица к введению в действие этого закона является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

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