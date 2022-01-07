С кем Зеленский празднует Рождество в Буковеле

Президента Украины Владимира Зеленского в Буковеле видели вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и главой комитета по разведке при президенте Русланом Демченко.

Об этом 6 января сообщил в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов и разместил соответствующую фотографию.

«Президент Владимир Зеленский записал приветствие к Новому году в кругу людей, имеющих авторитет в украинском обществе. А вот в Буковеле Зеленский находится в кругу людей, которых он за новогодний стол рядом с собой посадить не решился, потому что некоторые из них связаны с Москвой, а не с защитой Украины», – написал он.

Бутусов отметил, что фотография из Буковеля 5 января поступила в адрес «Цензор.НЕТ» от одного из читателей издания.

«Президент Зеленский в кафе, рядом с ним – глава Офиса президента Андрей Ермак, напротив президента – пока не установленный нами человек. По словам наших источников, слева спиной сидит напротив Ермака Руслан Демченко (видна дужка очков) – глава комитета по разведке при президенте, пророссийский политик, соавтор печально известных Харьковских соглашений по сдаче Крыма России. Президент Зеленский незаконно назначил Демченко на должность с нарушением закона о люстрации. Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией [президента РФ Владимира] Путина, поскольку имеет полное доверие Кремля», – утверждает журналист.

Кстати. Демченко с 2010-го по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014-го он был назначен советником пятого президента Петра Порошенко, в июле 2019-го – советником шестого президента Владимира Зеленского. С июня 2020-го Демченко работает первым заместителем секретаря СНБО.

Журналисты программы «Схемы» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший») выяснили, что в апреле 2010 года на закрытом заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности Демченко призывал поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации Харьковских соглашений в сессионном зале. Он утверждал, что «Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму».

В ноябре 2021 года «Схемы» обратили внимание, что Демченко как высокопоставленный чиновник времен президентства Виктора Януковича подпадал под действие закона «Об очищении власти». Однако фамилия замсекретаря СНБО пропала из списка лиц, подлежащих люстрации, на сайте Министерства юстиции. В ведомстве заявили, что Демченко был удален из списка из-за «жалоб граждан».

Как сообщала Одесса News, 4 января Зеленский сообщил в Facebook, что отправился на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области для «короткого зимнего отдыха». Президент поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился бизнесмен Игорь Коломойский с семьёй. Коломойский сказал, что не встречался с Зеленским и не планирует.

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