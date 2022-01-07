В «Тузловские лиманы» прилетели редчайшие птицы

Краснозобые казарки — редчайшая птица планеты, занесенная в Красную Книгу Украины и Международного союза охраны природы — прилетели в Национальный природный парк «Тузловские лиманы», что в Одесской области.

Об этом сообщает Иван Русев, одесский эколог, доктор биологических наук на своей странице в Facebook.

Появление стаи краснозобой казарки Иван Русев описывает так: «Солнце село за розово-красный горизонт Тузловских лиманов. Вокруг уже стемнело и вдруг издали раздались звонкие крики белолобых гусей и среди них виднелись отдельные силуэты краснозобой казарки и слышны были её специфические крики. Птицы собирались на ночевку в безопасном месте, поскольку вокруг границ нацпарка их часто ждёт выстрел».

Эколог сожалеет, что краснозобой казарки в НПП»Тузловские лиманы» мало: «Они гнездятся исключительно в Тундре России, но осенью на зимовку обязательно летят в Украинское, Румынское и Болгарское Причерноморье, а весной — обратно в Тундру. Этот удивительно красивый вид птиц очень уязвим и находится под угрозой исчезновения на планете. На территории Украины главной угрозой для казарок является человеческая деятельность при применении пестицидов, браконьерство и практически никем не контролируемая охота по всему Азово-Черноморскому побережью».

Эколог отмечает, что в декабре 2021 года, в прибрежных территориях Украинского Причерноморья, в рамках международного проекта LIFE «Сохранение краснозобой казарки на глобальном пролётном пути», орнитологами был проведён учёт этой птицы. Её искали в тех местах, где она кормится или ночует.

«В ходе проведённого мониторинга, редчайшая птица — краснозобая казарка — в границах Одесской области была выявлена только на территории НПП «Тузловские лиманы» в количестве всего лишь 50 птиц на Кордоне «Тузловская Амазония» и в Придунайской низменности — 16 особей. Больше всего казарок – 7592 особей было учтено в Херсонской и Запорожской областях, в зоне залива Сиваш и вблизи биосферного заповедника «Аскания-Нова», — пишет учёный.

Как информирует одесский эколог, казарки выбрали охраняемое и безопасное место для ночёвок в районе Кордона «Тузловская Амазония» на лимане Малый Сасык. «Здесь есть круглосуточная охрана. Сюда птицы прилетают днём на водопой и вечером на ночёвку. Однако, при замерзании этого водоёма, птицы улетят в поисках безопасных мест за пределами нацпарка».

«Выживут ли эти неповторимые и редчайшие птицы на планете, зависит от согласованных и практических, а не декларативных действий всех стран, где они пребывают в разное время года», — резюмирует Иван Русев.

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