Американский стартап превращает пластик в строительный материал

Стартап ByFusion (США) предложил инновационный способ переработки пластика в огромные блоки, которые можно использовать в строительстве.

Об этом сообщаетУкринформ, ссылаясь на Fast Company.

Для производства блоков стартап разработал и запатентовал аппарат Blocker. Посредством комбинации пара и сжатия можно работать со всеми видами пластика, даже теми, которые не подлежат вторичной переработке. В Blocker загружают пластик, который сжимают в блоки, из них можно построить заборы, автобусные остановки и т.д.

Отмечается, что одно устройство может перерабатывать 450 тонн пластика в год, а ещё 12 таких «блокировщиков» сейчас разрабатываются. На сегодняшний день переработано 103 тонны пластика. В планах установить устройство в каждом городе страны и переработать 100 млн тонн пластика к 2030 году.

Кстати. Ежегодно американцы производят около 42 млн тонн пластика, из них только 9% перерабатывается.

Как сообщала Одесса News, Чёрное море на 68% засорено пластиком, представляющим основную экологическую угрозу морской фауне.

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