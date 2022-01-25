Одесский облсовет выделил 10 миллионов гривен для снижения цены на социальный хлеб

Одесским производителям хлеба выделили 10 миллионов гривен, что даёт возможность снизить цену на социальные сорта.

За соответствующее решение на внеочередной сессии 25 января проголосовали депутаты Одесского областного совета, сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

«Начиная с августа, цена на хлеб выросла на 17%. Безусловно, мы не можем просто наблюдать за этим ростом. Чтобы остановить цены на хлеб, мы заключили Меморандум между Одесской облгосадминистрацией, аграрным фондом, крупнейшим в регионе производителем муки – ГП «Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов» и хлебзаводом №4 – крупнейшим производителем социального хлеба. Ведутся соответствующие переговоры с крупнейшими торговыми сетями, с которыми также будет подписан Меморандум. Принятое решение даст возможность до конца февраля снизить цену на буханку на 2 грн», — подчеркнул заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Олег Муратов.

Он отметил, что производителям компенсируют 1,5 тыс. грн за тонну муки.

Будет действовать программа полгода. Средства на неё перераспределят из других программ, в дальнейшем на сессию будет вынесена новая программа аграрной Одесчины.

Как сказал Муратов, в Одесском регионе всегда была самая низкая цена хлеба. Однако сегодня на фоне ценовых испытаний на сырьё по цене пшеничного хлеба Одесская область уже на 12 месте среди регионов – 25,3 грн./кг. За год эта цена выросла почти в 1,5 раза. Только за декабрь она увеличилась в регионе на 4%, а по Украине – на 2%. Такие тенденции, по мнению Олега Муратова, крайне негативны.

Кстати. В конце декабря председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий подписал распоряжение о создании резерва продовольственного зерна пшеницы в 2021-2022 маркетинговом году объёмом более 81 тысячи тонн.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров дополнил список товаров с ограниченной максимальной 10% наценкой при розничной торговле. В перечень добавили крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, тушку куриную, воду минеральную негазированную и масло сливочное жирностью 72,5%.

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