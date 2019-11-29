В мире рекордно дорожает кофе из-за засухи в Гондурасе

Цены на кофе на протяжении последнего месяца на товарных биржах мира выросли более, чем на 23% из-за сообщения о низком урожае в Гондурасе — одном из крупнейших его экспортёров.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Forbes.

«Wall Street Journal обвиняет в нынешнем падении цен уменьшение объёмов производства кофе в Гондурасе из-за засухи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Гондурасе после пяти лет засухи уменьшились урожаи кофе, а эта страна является третьим крупнейшим экспортёром кофе в мире.



Большинство плантаций и кофейных складов Гондураса подключены к мониторингу международных товарных бирж. Как следствие, изменения в урожаях и объёмах кофе на складах Гондураса влияют на рыночную информацию гораздо больше, чем аналогичные изменения в других странах-производителях кофе.

Если за 1 фунт кофе в середине октября давали 0,93 доллара, то в ноябре цена выросла до 1,15 доллара. Впрочем, это всё же дешевле, чем в 2011 году, когда цена фунта кофе составляла около 3 долларов.

Хотя цены продолжают колебаться, спрос на кофе постоянно растёт. В среднем потребители выпивают два миллиарда чашек кофе ежедневно по всему миру.

Кстати. Индустрия экспорта кофе имеет оборот в 20 млрд долларов. Большая часть производства кофе расположена в развивающихся странах.