Шестой фестиваль Odessa Classics-2020 станет самым масштабным

Шестой фестиваль классической музыки Odessa Classics будет проходить 12 дней вместо 9 — с 3 по 14 июня — и соберёт 150 музыкантов из разных стран.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве президент Odessa Classics, всемирно известный пианист-виртуоз Алексей Ботвинов.

«Мы гордимся программой Odessa Classics в 2020 году. Мы объявляем её за полгода до начала фестиваля — это европейская традиция самых лучших фестивалей, и мы это делаем уже третий год подряд. Это будет самый длительный в нашей истории фестиваль — он будет проходить 12 дней, с 3 по 14 июня. Особый акцент в 2020 году будет сделан на эстонском искусстве, на хедлайнерах эстонской культуры в мире», — подчеркнул Ботвинов.

Он отметил, что на фестиваль приедет Эстонский национальный симфонический оркестр.

«Это большой симфонический оркестр топ-уровня, и он очень редко приезжает в Украину. Кроме того, в следующем году юбилей Арво Пярта, 85 лет. Мы ожидаем Арво Пярта в Одессе. Мы хотели бы особо отметить творчество этого великого композитора, одного из хедлайнеров мировой музыки», — сказал Ботвинов.

По его словам, открывать фестиваль будет выдающийся британский скрипач Даниэль Хоуп, и он будет принимать участие в трёх концертах. На Odessa Classics будут несколько камерных оркестров — из Израиля, Бельгии (Брюссель), из Литвы. Состоится мировая премьера проекта, посвященного 250-летию Бетховена, немецкого пианиста Себастьяна Кнауэра и композитора Араша Сафаяна. Также будет мировая премьера компакт-диска, записанного на Deutsche Grammophon, где Ботвинов будет выступать с Даниэлем Хоупом. Впервые в программе Odessa Classics будет балетный вечер — с участием коллектива из Цюриха. Также будет один из ведущих скрипачей мира Вадим Репин.

Говоря о будущем фестиваля, Ботвинов подчеркнул, что ожидает больше поддержки от государства.

«Как показывает практика, инвестиции в фестивальное движение сторицей окупаются и для экономики, и для туризма, и для благосостояния социума», — подчеркнул Ботвинов.

Фото: Odessa Classics, ФБ