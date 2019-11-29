Французский корвет примет участие в учениях PASSEX под Одессой

Команда корвета ВМС Франции Commandant Birot, прибывшего 28 ноября с дружественным визитом в Одессу, примет участие в морских тренировках типа PASSEX вместе с ракетным катером ВМС ВС Украины «Прилуки».

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины в Facebook.

«В этом году представители французских ВМС уже посещали Украину. В прошлый раз тральщик M653 Capricorn вместе с ракетным катером ВМС ВС Украины «Прилуки» проводили совместную тренировку типа PASSEX в Чёрном море. После окончания очередного визита французского военного корабля также планируется проведение тренировки данного типа», — говорится в сообщении.



Отмечается, что «во время морских учений есть возможность усовершенствовать мастерство и морскую выучку личного состава кораблей, обменяться опытом с коллегами-моряками, которые руководствуются в своей повседневной деятельности стандартами НАТО».

Кроме того, есть возможность отработать навыки противовоздушной и противоминной обороны, патрулирования и связи. Цель тренировок типа PASSEX — довести действия экипажей кораблей до автоматизма.

Планируется также, что корабль посетят курсанты Института Военно-Морских сил Одесской национальной морской академии, состоится торжественное открытие памятника в честь французских лётчиков, погибших во время Первой мировой войны. В некоторых мероприятиях примет участие Посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Как сообщала Одесса News, французский военный корабль будет находиться в Одессе до 1 декабря.

Фото: Facebook