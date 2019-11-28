В Одессе по горячим следам задержали группу квартирных воров

Полицейские Одессы по горячим следам задержали группу квартирных воров.

Об этом сообщает Нацполиция Одессы 28 ноября.

«Молодчики спилили решётки на окнах первого этажа высотки, проникли в одну из квартир, забрали деньги и ценное имущество и скрылись на автомобиле», — говорится в сообщении.

Злоумышленники нанесли ущерб на 20 тысяч гривен, — сообщила в Малиновском отделе полиции 57-летняя хозяйка обворованного жилья.

Отмечается, что на место происшествия сразу была направлена следственно-оперативная группа. При отработке места преступления правоохранители установили транспортное средство, на котором передвигались подозреваемые, и сориентировали на его поиски все подразделения полиции.

Меньше чем за час разыскиваемый «Audi» остановили в Суворовском районе города. В салоне легковушки находились двое местных жителей, 21-го и 25-ти лет, а также украденное ими имущество.

«Вещественные доказательства полицейские изъяли, после завершения досудебного расследования их вернут владелице. А молодых преступников доставили в Малиновский отдел полиции, где следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины», — сообщил начальник территориального ОП Виктор Герасименко.

Как сообщала Одесса News, в октябре неоднократно судимый за имущественные преступления 31-летний житель Одессы, который проникал в подвальные помещений многоэтажек и демонтировал чугунные изделия, получил 3 года тюремного заключения.