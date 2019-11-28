Прокуратура оспорила строительство частного терминала в порту «Южный»

Прокуратура Одесской области направила в суд иск об отмене градостроительных условий и ограничений застройки 9-гектарного земельного участка на территории морского порта «Южный».

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Порты Юга Украины имеют стратегическое значение для развития транспортной и транзитной системы страны. Поэтому сохранение земель этой категории и строительство на них объектов государственной формы собственности является приоритетным. С учётом этого, прокуратура Одесской области направила в суд иск об отмене градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка на территории морского порта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «частным предприятием планировалось строительство зернового терминала на 9-гектарном земельном участке, который является государственной собственностью, принадлежит ГП «Морской торговый порт «Южный» и не предназначен для этой цели».

Возвести терминал планировала компания «Причалы Коминтерна», которая до 19 февраля текущего года входила в холдинг Portinvest Limited с бенефициаром Ринатом Ахметовым.