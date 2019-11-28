В Будапеште предъявили обвинение одесскому капитану Viking Sigyn

Прокуратура Венгрии выдвинула официальное обвинение 64-летнему одесситу, капитану швейцарского круизного судна Viking Sigyn.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Hungary Today.

«64-летнего украинского капитана Viking Sigyn обвиняют в преступном поведении, которое привело к массовым жертвам и 35 случаям неоказания помощи после столкновения (с другим катером — ред.)», — говорится в сообщении.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры Будапешта, капитан круизного корабля потерял бдительность во время управления судном в течение нескольких минут, что привело к дальнейшим трагическим последствиям. Он не смог удерживать безопасное расстояние и сигнализировать о намерениях обогнать экскурсионный катер. Капитан не выполнил обязательства по оказанию помощи пострадавшим после столкновения.

Прокурор требует, чтобы суд заключил в тюрьму капитана судна на девятилетний срок, а также запретил ему управлять водным транспортом в течение 9 лет при условии, что обвиняемый признает свою вину и откажется от права на суд.

Как сообщала Одесса News, столкновение круизного судна Viking Sigyn с прогулочным катером на реке Дунай произошло 29 мая. Катер перевернулся и затонул. На борту было 35 человек, из которых погибли 28 — преимущественно туристы из Южной Кореи.



Венгерский суд на месяц арестовал капитана лайнера Viking Sigyn по обвинению в преступной халатности, но потом освободил его под залог в размере 15 млн венгерских форинтов (более 50 тысяч долларов).

Однако позднее Верховный суд Венгрии решил, что решение суда Будапешта освободить одессита под залог противоречит национальному законодательству, и отменил его.

