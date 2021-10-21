Суд в Нидерландах объявит решение по делу о скифском золоте 26 октября

Апелляционный суд Амстердама, где проходят слушания по существу по делу о принадлежности коллекции «скифского золота», должен объявить решение 26 октября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт суда в Гааге.

«Апелляционный суд Амстердама примет свое решение по делу о принадлежности коллекции во вторник, 26 октября 2021 года, в 11:00 по местному времени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение будет зачитано на открытом судебном заседании.

После этого решение суда вместе с пресс-релизом будет опубликовано на официальном сайте суда.



Как сообщала Одесса News, коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку ещё до оккупации полуострова Крым Россией. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте по отводу судьи из-за подтверждения его связи с адвокатами крымских музеев, что могло свидетельствовать о предвзятости этого судьи при рассмотрении дела.

22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие прения сторон.

Скифское золото, пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.