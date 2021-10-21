В Одессе 11 ноября сыграют матч Украина-Болгария

Товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится 11 ноября в Одессе.

Об этом сообщает Укринформ.

Это будет проверка сил перед отборочным поединком ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Матч сыграют на стадионе «Черноморец». Начало встречи — в 19:30.

Отмечается, что команда Александра Петракова сыграет с болгарами накануне заключительного матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября в городе Зеница.

Кстати. Украина занимает второе место в группе D, опережая Финляндию на одно очко, Боснию и Герцеговину — на два. У конкурентов команды Александра Петракова есть по одному матчу в запасе. Лидер группы — Франция — опережает украинцев на три балла.

Как сообщала Одесса News, 23 октября на стадионе «Черноморец» в Одессе «моряки» будут принимать команду ФК»Львов».

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