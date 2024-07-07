Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская проиграла в 3-м круге Уимблдонского турнира

Одесская теннисистка Даяна Ястремская (27 WTA) завершила выступления на Wimbledon-2024.

Об этом сообщает издание XSPORT.

«В третьем круге финала украинка в трёх сетах уступила хорватке Донне Векич (37 WTA)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ястремская выполнила 5 подач навылет, допустила 4 двойных ошибки. В третьем сете Даяна отыграла 7 матчболов. Матч останавливали из-за дождя после первого сета.

Общий итог 1/16 финала Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 1:6.

Одесса News информировала, что во втором круге Grand Slam турнира Wimbledon одесская теннисистка Даяна Ястремская, несмотря на боль в животе на протяжении всей игры, победила француженку российского происхождения Варвару Грачёву (WTA 70).

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