Одесская теннисистка, несмотря на боль, вырвала очередную победу в Уимблдоне

Во втором круге Grand Slam турнира Wimbledon одесская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) победила француженку российского происхождения Варвару Грачёву (WTA 70) со счётом 3:6, 6:4, 7:6.

Об этом сообщает XSPORT.

Матч длился 155 минут. Несмотря на боль в животе, на протяжении всего матча, Ястремская подала шесть эйсов против четырёх у соперницы. При этом Даяна допустила четыре двойных ошибки, тогда как у Грачёвой их было семь.

Также Ястремская реализовала шесть из тринадцати брейк-пойнтов против шести из четырнадцати у оппонентки.

Отмечается, что девушки во второй раз играли друг с другом и оба раза в 2024 году на турнирах Большого Шлема. На открытом чемпионате Австралии также победила Ястремская.

В третьем круге одесситка сыграет против хорватки Донны Векич (WTA 37).

Одесса News информировала, что Ястремская в первом круге противостояла Наде Подороске (65-я в мировом рейтинге) из Аргентины и справилась с ней в двух сетах – 6:1, 7:6.

Фото: j48tennis.net, БТУ

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