Орбан после визита в Киев едет в Москву, Шарль Мишель отреагировал

5 июля, через несколько дней после поездки в Киев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет в Москве. Его будет сопровождать министр иностранных дел Петер Сийярто.

Об этом венгерский журналист изданий VSquare и Direkt36 Саболч Пани написал 4 июля в Х, сообщает издание ГОРДОН.

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на информацию о возможном визите венгерского премьера Виктора Орбана в Россию. Сообщение Мишель опубликовал 4 июля на своей странице в Х.

«Страна, которая председательствует в ЕС, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Позиция Европейского совета ясна: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины», – написал Мишель, не упоминая фамилии Орбана.

Одесса News информировала, что Орбан приехал в Киев 2 июля. Это его первый визит в Украину за последние 12 лет.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он сообщил, что попросил Зеленского «подумать о том, нельзя ли сделать перерыв, прекратить огонь и начать переговоры со страной-агрессором Россией. По мнению Орбана, прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпов этих переговоров.

Сийярто во время визита Орбана звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову. Как отметил российский МИД, телефонный разговор состоялся «по инициативе венгерской стороны».

В Офисе Президента Украины, комментируя предложение Орбана, отметили, что прекращение огня «не может рассматриваться в отрыве» от других аспектов урегулирования. Украина «действительно хочет мира», и для этого есть инструмент – саммит мира, добавили в ОПУ.

Заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател заявил 2 июля, комментируя предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, что Венгрия имеет право предложить любой контекст и расставить акценты в предложении Орбана, но США и НАТО видят выход в прекращении агрессивных действий Москвы.

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