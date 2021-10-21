Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях

Национальный банк Украины с 21 ноября запретит украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов.

Подобный вывод следует из постановления регулятора.

«Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приёму наличной иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», — говорится в документе.

Ограничение коснётся только депозитных счетов населения.

Однако, как пояснил порталу РБК неназванный зампредседателя правления одного из украинских банков, кредитные организации не захотят «иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счёта разрешали пополнять, а какой нет». «Проще прикрыть всё и сразу», — отметил он.

Отмечается также, что депозиты в рублях в Украине перестали пользоваться популярностью среди граждан. Так, в начале сентября на рублёвых счетах в украинских банках физлица держали 321 млн грн в эквиваленте (около 870,4 млн руб.), а на депозитных счетах — лишь 3 млн грн (8,1 млн руб.).

Как сообщала Одесса News, в 2017 году Нацбанк Украины запретил украинским банкам, «Укрпочте» и финансовым учреждениям принимать и выдавать, в том числе для обмена, российские банкноты и монеты, на которых изображены любые объекты, расположенные «на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины». В частности, в октябре того года в России выпустили в обращение банкноты достоинством 200 руб., на которых изображены виды Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).

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