Лучшее мировое трибьют-шоу Адриано Челентано 30 октября в Одессе

Лучшее мировое трибьют шоу Адриано Челентано! Музыканты великого маэстро! Все лучшие хиты! И бесконечное очарование Италии в большом концерте в рамках мирового тура!

Сам маэстро Челентано не сможет выступить перед почтенной одесской публикой, однако не стоит отчаиваться, ведь ощутить на себе магическую энергетику исполнителя и оценить знаменитый талант можно и на Трибьют шоу Адриано Челентано…

Несмотря на то, что пародий и попыток стать похожими было много, только один артист смог сделать это виртуозно, не наигранно и гармонично – Адольфо Себастьяни.

Солист музыкального коллектива обладает не только физическим, но и поразительным вокальным сходством с великим артистом. Безукоризненно подражая его манерам, благодаря своей харизме и профессиональному общению с публикой, Адольфо Себастьяни стал непревзойдённым имитатором своего кумира. Сам маэстро, присутствуя на одном из концертов проекта сказал, глядя на сцену: «Такое ощущение, что нас теперь двое!»

На своих выступлениях участники группы смогли добиться идеального сочетания шоу и музыки. Им удалось возродить ту захватывающую атмосферу, которая царила на незабываемых концертах знаменитого исполнителя.

Цена билетов от 350 до 930 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 30 октября, суббота, 19:00

Место проведения: Филармония

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