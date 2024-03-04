В Одессе открылась выставка, посвящённая 25-летию фотоклуба «Фотон-2»

В галерее «Золотой ангел» Одесского областного благотворительного фонда реабилитации детей-инвалидов «Будущее» экспонируется юбилейная выставка Одесского городского клуба фотографов «Фотон-2».

Выставка «Снимок года» посвящена 25-летию фотоклуба. Традиционная фотовыставка-конкурс позволяет любителям фотографии из Одессы и Одесской области представить свои работы. В экспозиции юбилейной фотовыставки представлены работы за последние 25 лет действительных членов Одесского городского клуба фотографов «Фотон-2», а также работы авторов, которые, к сожалению, уже отошли в вечность, но оставили после себя прекрасные фотографии.

Также представлены некоторые артефакты по истории, жизни, достижениям клуба.

Выставка будет работать с 4 по 22 марта.

Время посещения: 12:00-15:30 и 17:00-19:00 Выходные: суббота, воскресенье.

Вход – свободный.

Адрес: ул. Пушкинская, 51.

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