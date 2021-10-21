Одесский оперный прекратил все представления из-за карантина

Одесский национальный академический театр оперы и балета временно прекратил показ спектаклей с 20 октября.
Такое решение обнародовано на официальном сайте театра.
В нём, в частности, говорится: «По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 15.10.2021 г. №38 с 18 октября установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области. Согласно этому решению Одесский национальный академический театр оперы и балета временно прекращает показ спектаклей с 20.10.2021 года».
Театр информирует о переносе дат спектаклей, которые должны были состояться в октябре:
- «Шопениана»/«Кармен-сюита» с 20 октября на 24 ноября
- «Русалочка» с 23 октября на 13 ноября
- «Кармина Бурана» с 23 октября на 9 ноября
- «Маскарад» с 24 октября на 28 ноября
- «Пахита. Вальпургиева ночь» с 26 октября на 19 ноября
- «Баядерка» с 28 октября на 14 ноября
- «Лебединое озеро» с 30 октября на 17 ноября.
Показ спектаклей «Любовный напиток», «Вий», «Трубадур», «Набукко» в октябре не состоится. Гала-концерт мастер-класса дирижёров Оксаны Лынив 31 октября отменён.
Отмечается, что по предварительно приобретённым билетам на отмененные представления можно будет посетить любое другое представление из репертуара театра по выбору, о чём только надо заранее сообщить администраторам театра. Справки можно получить во вторник-воскресенье с 11:00 до 19:00 по телефонам: (048) 7801509, (048) 7801528, (048) 7801538.
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