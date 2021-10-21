Одесский оперный прекратил все представления из-за карантина

Одесский национальный академический театр оперы и балета временно прекратил показ спектаклей с 20 октября.

Такое решение обнародовано на официальном сайте театра.

В нём, в частности, говорится: «По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 15.10.2021 г. №38 с 18 октября установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области. Согласно этому решению Одесский национальный академический театр оперы и балета временно прекращает показ спектаклей с 20.10.2021 года».

Театр информирует о переносе дат спектаклей, которые должны были состояться в октябре:

«Шопениана»/«Кармен-сюита» с 20 октября на 24 ноября

«Русалочка» с 23 октября на 13 ноября

«Кармина Бурана» с 23 октября на 9 ноября

«Маскарад» с 24 октября на 28 ноября

«Пахита. Вальпургиева ночь» с 26 октября на 19 ноября

«Баядерка» с 28 октября на 14 ноября

«Лебединое озеро» с 30 октября на 17 ноября.

Показ спектаклей «Любовный напиток», «Вий», «Трубадур», «Набукко» в октябре не состоится. Гала-концерт мастер-класса дирижёров Оксаны Лынив 31 октября отменён.

Отмечается, что по предварительно приобретённым билетам на отмененные представления можно будет посетить любое другое представление из репертуара театра по выбору, о чём только надо заранее сообщить администраторам театра. Справки можно получить во вторник-воскресенье с 11:00 до 19:00 по телефонам: (048) 7801509, (048) 7801528, (048) 7801538.

Локдауны временные — искусство вечно!

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod