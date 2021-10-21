В Одессе на вокзале заработал пункт COVID-вакцинации

С 21 октября на Одесском жлезнодорожном вокзале заработал пункт вакцинации от COVID-19.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News.

Кроме пункта вакцинации открыт также и пункт экспресс-тестирования, благодаря которому пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 гривен. Агентом железной дороги в проведении экспресс-тестирования стала «Медицинская лаборатория CSD».

Наш фотокор отмечает тесноту помещения, в котором проводится вакцинация.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года центр массовой вакцинации открылся возле нового терминала Международного аэропорта «Одесса».

Фото: Александр Александров/Одесса News

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