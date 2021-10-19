«Черноморец» с численным преимуществом проиграл ривненскому «Вересу»

Одесский «Черноморец» уступил ривненскому «Вересу» в поединке 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Как сообщает ФК»Черноморец», встреча, проходившая в Одессе в присутствии 1309 зрителей, завершилась поражением «моряков» со счётом 0:1.

Единственный мяч на стадионе «Черноморец» в Одессе забил Евгений Пасич, который отличился на 18-й минуте.

На 20-й минуте защитник «Вереса» Валерий Кучеров получил красную карточку и оставил гостей в меньшинстве.

«Во втором тайме гости ещё прочнее «зацементировали» подходы к своим воротам. Тем не менее, «морякам» удавалось периодически находить трещины в монолите… И даже пенальти, назначенный арбитром за снос Авагимяна в штрафной площадке гостей, реализовать не удалось: Когут намертво взял мяч после «выстрела» Путри. Чем ближе был финальный свисток, тем сложнее становилось «морякам» созидать. В компенсированные минуты мощные удары Кузыка и Биловара миновали «рамку». Более того, Дахновский вышел один на один с Кучеруком, но наш вратарь спас «Черноморец» от второго гола», — говорится в спортивном комментарии к поединку.

Турнирное положение команд таково: «Динамо» — 29 очков (после 11-ти игр), «Шахтёр» — 26 (11), «Ворскла» — 24 (11), «Днепр-1» — 22 (11), «Заря» — 20 (11), «Александрия» — 18 (11), «Десна» — 17 (11), «Металлист 1925» — 16 (11), «Верес» — 15 (11), «Рух» — 11 (10), «Колос» — 11 (10), «Ингулец» — 8 (10), «Минай» — 7 (10), «Львов» — 6 (11), «Черноморец» — 6 (11), «Мариуполь» — 4 (11).

Следующая игра состоится в Одессе с ФК»Львов» 23 октября в 19.30.

Как сообщала Одесса News, встреча 27 сентября «Черноморца» в Одессе с «Ингульцом» (Петрово) завершилась со счётом 1:1.

Фото: ФК «Черноморец», «Верес»

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